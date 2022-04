Ook al is Theo 60 en opa, hij blijft jubilerend De Drie Linden runnen: ‘Blije kindergezichten zijn het mooist’

Poli­tiekids Uden ‘arresteren’ een boef en speuren naar drugs: ‘Door aan hennepbla­de­ren te ruiken’

UDEN - Woensdag was het feest! Want Uden is 27 glunderende ‘Politiekids’ rijker. Tijdens een feestelijke ceremonie in de Kruisherenkapel in Uden lopen de jonge dienders met rechte rug en vertrouwen naar voren om hun verdiende diploma op te halen. Met ferme handdruk van burgemeester Paul Rüpp en goedkeurende glimlach van politiechef Marc Plaum. ,,Ze zijn met vlag en wimpel voor hun examen geslaagd.”

7 april