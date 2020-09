‘Ook al zijn ze in Amerika geboren, ze kennen allemaal het woord houdoe’

Amerika heeft ‘Brabants dorpje’, film daarover dit weekeinde in première

23 september UDEN - Een Brabantse molen, Nederlandse winkeltjes, Nederlandse straatnamen, ouderen die Brabants praten, en héél veel familiebanden met mensen in Uden, Odiliapeel en Zeeland. Little Chute in de Amerikaanse staat Wisconsin ademt Brabant. En nu is er een documentaire: Van houdoe naar how do. De première is komende zaterdag.