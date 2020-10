Ook auto's gaan snel op het snelfietspad in Nistelrode

Dit meldt wethouder Rien Wijdeven in een reactie op een brief van buurtvereniging Kerkveld. Een echt goede oplossing komt er pas in 2021 bij het derde en laatste deel van het snelfietspad, aldus de wethouder: ,,We willen daar zoveel mogelijk autoverkeer weghalen door de directe inrit vanaf de Noorderbaan te sluiten. Maar nu is het nog even een soort van sluiproute.’’