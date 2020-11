Ook Bernheze stapt op Schuldhulproute, zeker nu corona hard toe gaat slaan

Alpaca's en boshondjes bij Zie-ZOO hebben weer bekijks

19 november VOLKEL - Zul je altijd zien. Wekenlang is het prachtig weer en moet je als dierenpark Zie-ZOO dicht vanwege corona, uitgerekend op de eerste dag dat de poort weer open is regent het pijpenstelen. Desondanks was er donderdag weer genoeg publiek dat kwam kijken, bijvoorbeeld naar de pasgeboren boshondjes of de kleine alpaca's.