Ook D66 in Bernheze gooit het bijltje erbij neer: geen deelname aan verkiezingen in 2022

Kinderen denken met tekeningen na over de leefomge­ving van de toekomst in Bernheze

15 september HEESCH - Zo'n 250 kindertekeningen zijn sinds dinsdag te zien in de publiekshal van het gemeentehuis van Bernheze in Heesch. Kinderen uit voornamelijk groep 1 tot met 6 van basisscholen in alle kernen van de gemeente tekenden of beschreven wat hun fijnste plek is of wat ze voor de toekomst voor ogen hebben.