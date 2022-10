Ook Heische Hoeve stopt winkel in Den Bosch

Dit laatste blijkt uit de uitleg van eigenaar Dennis Hurkmans. De omzet aan de Bossche Ridderstraat was al niet denderend en vertoonde in de jongste maanden nog een iets dalende trend: ,,En wij moesten de huur óf opzeggen per 1 oktober óf verlengen met drie jaar erbij.’’

Zo kwam er na ruim anderhalf jaar een einde aan het stedelijke verkooppunt van de horeca- en delicatessenboerderij. Het was ook een probeersel, benadrukt Hurkmans. Als het goed was gegaan in Den Bosch dan had De Heische Hoeve ook in andere steden shops willen starten: ,,Nu kachelen we lekker terug naar Loosbroek.’’