Ook hoofd ic doet mee aan Bernhezer talkshow over corona

Niet ondanks maar dankzij corona krijgt Bernheze nu ineens een eigen talkshow. In partycentrum Lunenburg schuiven vrijdagavond gasten aan rond een gesprekstafel. Camera's registeren de boel en via Facebook kunnen mensen thuis kijken en luisteren. Net als bij Beau en Op1, maar dan op lokale schaal.

De Bernhezer Kunstkring presenteert dit praatprogramma en noemt het De Waan. ,,We liepen al langer rond met het idee om zo'n talkshow te gaan doen’’, zegt Jeanine van der Giessen. ,,We willen er wat kunst, cultuur en wetenschap mee onder de mensen brengen. En ook wat hoop. Juist om die laatste reden hebben we onlangs gezegd: we gaan het gewoon doen, juist nu er door corona zo veel niet kan, en we kijken hoever we komen.’’

Verhalen van dichtbij

Volledig scherm Gasten van het 'oerevent' bij De Nistel in oktober 2019. Wat kan er nu op deze ontmoetingsplek die ook zorginstelling is? © Maarten van den Hurk / BD De eerste editie staat vrijdag in het teken van corona. Wat denkt De Waan te kunnen toevoegen aan het vele dat hierover te zien is via bestaande media? ,,Wij willen verhalen van dichtbij brengen en als het kan ook verhalen die hoop geven, ’’ vertelt Van der Giessen. Zo komt vrijdag Paul Rademaker, van zorginstelling De Nistel. ,,Daar komen vooral mensen met een verstandelijke handicap en ik vind het interessant om te horen hoe zij omgaan met de anderhalvemeterregels. En we hebben de voorzitter van natuurtheater De Kersouwe. Daar blijft het podium leeg nu, maar wat gebeurt er wél?’’

Ook een uitvaartverzorger, een verpleegkundige, profvoetballer Freek Heerkens en burgemeester Marieke Moorman schuiven komende vrijdag aan.

Intensive care

Maandagochtend volgde de definitieve toezegging van Heeschenaar Peter de Jager, die hoofd is van de intensive care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en voor RTL een videoblog bijhoudt over zijn werk in deze coronatijd. Van der Giessen: ,,Zijn kinderen zitten bij de mijne op school. Dan kun je snel contact leggen en hij doet mee! Hij wil graag ook bij ons vertellen over zijn werk.’’