Ook in Bernheze balen boeren van gesuggereerde link met corona

Groot nieuw distribu­tie­cen­trum van Friesland­Cam­pi­na op Foodpark Veghel

9:10 VEGHEL - Het is dichtbij de twee productielocaties, dichtbij de A50 én dichtbij de Inland containerterminal in Veghel. Daarom heeft FrieslandCampina ervoor gekozen om één van de drie landelijke distributiecentra van het bedrijf op Foodpark in Veghel plaatsen. Het is nu in gebruik genomen.