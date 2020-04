Ook in Meierijstad rijdt papierwagen weer rond

Veel mensen hebben het oud papier van de afgelopen weken thuis bewaard omdat het ophalen van oud papier in verband met de coronacrisis tijdelijk was stilgelegd. In veel huishoudens is het inmiddels een hele stapel geworden. De gemeente verwacht dan ook dat er door de onderbreking veel meer papier zal worden aangeboden dan normaal. Daarom kan het ophalen wat langer gaan duren. Is het niet opgehaald op het normale tijdstip, laat het dan gewoon een dagje langer aan de straat staan, adviseert de gemeente. Mogelijk dat de papierophalers een dag later komen.