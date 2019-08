Ook in modern MFA-jasje zal De Stuik De Stuik blijven

De moderne gymzaal is het topstuk van de vernieuwing. Maar er is meer gebeurd in De Stuik. Het bestaande deel is opgefrist én er is een onderkomen gerealiseerd voor buitenschoolse opvang, naast de al aanwezige dagopvang.

Dit is een wezenlijke toevoeging, stipte voorzitter de beheerstichting Mari van der Ven aan. Niet alleen omdat het méér leven in het dorpshart brengt. Het is ook weer een extra geldstroom. Van der Ven: ,,Zo ben je als instelling weer iets minder kwetsbaar.’’

Met de uitbreiding van De Stuik komt voor Vorstenbosch een tien jaar oude wens uit, ooit vastgelegd in een IDOP, een integraal dorpsontwikkelingsplan.