Ook jouw gegevens staan in de systemen van Centric, maar nu de eigenaar een nieuwe relatie heeft loopt het bedrijf leeg

In klooster­tuin wonen tussen uitvaartbe­drijf en kerkhof in: ‘Dat moet je wel willen’

24 december VEGHEL - Bouwen in de oase van rust van de kloostertuin. ,,Niet doen", zegt André Velthausz, gids, bestuurslid van de Lambertuskerk in Veghel en planoloog. Ook uitvaartondernemer Ton Claassen zet er vraagtekens bij. ,,Mensen wonen dan tussen een uitvaartbedrijf en een kerkhof in. Dat moet je wel willen.”