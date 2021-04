Ook lintje voor Landerdse wethouder Brands

Skiclub De Schans Uden nog onzeker over vergoeding brandscha­de, doneerac­tie loopt als een trein

25 april UDEN - Een week na de verwoestende brand bij ski- en snowboardclub De Schans in Uden zit de club nog vol vragen en onzekerheden. Nog steeds is niet duidelijk of de verzekering de geschatte schade van zeker 300.000 euro gaat vergoeden. Ook is er nog niets meer bekend geen duidelijkheid over de vermoedelijke daders van de brand op de skibult. Lichtpuntje: de actie 'Doneer een matje’ loopt als een trein.