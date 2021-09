Ook lokale bedrijven vinden elkaar op Hemelrijk, net als jongeren met bijbaantje

Udense straatro­ver moet achttien maanden de cel in

24 augustus DEN BOSCH/ UDEN/VEGHEL - Een 26-jarige Udense straatrover moet achttien maanden de cel in voor een overval in Veghel op 7 mei, waaraan het slachtoffer een gebroken enkel overhield. Bovendien pleegde de man in Uden zeven autoinbraken in één nacht. Zijn 17-jarige compaan kreeg een taakstraf van tachtig uur plus een leerstraf van 20 uur en toezicht van de jeugdreclassering.