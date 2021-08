Ook Loosbroek heeft nu promotieletters

LOOSBROEK - Net als buurdorp Heeswijk-Dinther (‘I AM HADEE’) heeft ook Loosbroek nu grote promotieletters. ‘I ♥ DORUS’ staat sinds maandag in het gras naast de rotonde aan de oostkant van het dorp.

De letters verwijzen naar het Loosbroekse dorpsblad Dorus. Ze lijken geplaatst door de ‘Nachtburgemeester’, een mysterieuze persoon of groep uit Heeswijk-Dinther die met pr-acties de lokale trots aanwakkert.

De Nachtburgemeester heeft de actie maandagavond ook gemeld en opgeëist op zijn Facebookpagina. ‘Het nachtleven ligt echt al té lang stil voor mij als nachtburgemeester! Daarom vannacht weer een lichtpuntje aan de horizon van Loosbroek. Wie houdt er nog meer van DORUS?’, staat er bij de foto.

Aangenaam verrast

Mathieu Bosch, hoofdredacteur van Dorus en ook gemeenteraadslid van Bernheze, is aangenaam verrast: ,,Ik kan alleen maar zeggen zeggen dat ik vereerd ben met deze aandacht voor ons blad. Het was voor mij een complete verrassing. Mensen appten me maandagavond en ik ben 's ochtend natuurlijk meteen gaan kijken.’’

De letters staan in de berm naast de rotonde op de kruising van Kampweg en Dintherseweg. Dit is weliswaar een plek met relatief veel verkeer, maar voor Bosch staat de spreuk nu wat te ver buiten het dorp: ,,Helaas staan ze niet midden in Loosbroek, op het plein of zo. Misschien is deze plek gekozen om de letters ongezien te kunnen plaatsen. Maar van mij mogen ze midden in het dorp staan, op ons plein. Misschien komt dat nog.’’

Gemaakt van plankjes

Vorig jaar april verraste de Nachtburgemeester Heeswijk-Dinther met de spreuk I AM HADEE, gemaakt in de stijl van de iconische letters ‘I AMSTERDAM'. Deze HD-promotie is behouden en staat tegenwoordig op een grasveldje naast Plein 1969. De Dorus-letters voor Loosbroek zijn wat eenvoudiger uitgevoerd en gemaakt van plankjes.