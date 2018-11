Ook Lotte van de broodafdeling, bedankt!

Het is een bescheiden bedankje voor alles wat de Emté voor het Fioretti College gedaan heeft de afgelopen tien jaar. Samen met het winkelpersoneel werd het concept 'buitenschools leren’ ontwikkeld, waarbij leerlingen uit het praktijkonderwijs tien weken lang een dagdeel in de week stage gingen lopen in de supermarkt. De school mocht er excursies houden, en sommige leerlingen kregen er zelfs een baan. Moederbedrijf Sligro richtte belangeloos een verkooplokaal in op de school aan de Muntelaar, waar de leerlingen alvast konden oefenen.

Emté verdwijnt uit het straatbeeld

Maar Emté verdwijnt uit het straatbeeld. De Veghelse supermarktketen is overgenomen door Jumbo en Coop. Eén voor één worden de 131 vestigingen omgebouwd naar een nieuwe formule. De winkel in Veghel centrum sluit zaterdag voor drie weken, om te worden omgebouwd naar Jumbo. Voor Sligro is deze winkel een van de paradepaardjes geweest; het werd bijvoorbeeld als een van de eerste winkels omgebouwd naar de vernieuwde 3.0-formule.

Even was er bij het Fioretti de vrees dat de tientallen leerlingen hun stageplaatsen kwijt zouden raken. Maar het is netjes opgelost met die andere Veghelse supermarktketen, Jumbo. ,,De leerlingen die hier op dit moment stage lopen gaan tijdens de ombouw naar de Jumbo in de Bunders. En dan kunnen zij straks in de nieuwe Jumbo beginnen", zegt docent John Vos. Hij kent de supermarkt op z’n duimpje, alsof íe er zelf werkt. ,,Zelfs veel klanten kennen mij. De eerste dagen loop ik van hot naar her, om de leerlingen wegwijs te maken.” De één is in zijn element met klanten, de ander bij de emballage. ,,Ik doe het liefst magazijn", knikt stagiaire Jean van Dijne.