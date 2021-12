Ook met Kerstmis worden de bevrijders niet vergeten: ‘We shall remember them’

Ergens in Groot-Brittannië zal de familie Carter op kerstavond misschien ook even stilstaan bij hun opa of verre oom W. Carter die op 21-jarige leeftijd stierf bij de bevrijding van Nederland. Hij ligt begraven op het oorlogskerkhof in Uden, samen met 705 andere jongemannen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Lest we forget

Bij de herdenking op 11 november wordt in de Royal Albert Hall in Londen altijd dit beroemde gedicht voorgedragen.

They shall grow not old, as we that are left grow old:

Age shall not weary them, nor the years condemn.

At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.