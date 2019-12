Ook oud-buurvrouw krijgt altijd nog kopje erwtensoep in Vorstenbosch

Niks mooier dan met anderen naar een doel toewerken. Dat zijn woorden die Harry van de Ven (57) nogal eens uitspreekt. Mede daarom werd hij bestuurslid van popkoor ENJOY en doet daar ook muzikaal nog een duit in het zakje. Verder was hij 15 jaar betrokken bij carnavalsvereniging De Piereslikkers.

Tevens draaide hij als jeugdleider zo'n 12 jaar mee bij voetbalclub de Vorstenbossche Boys. Harry werd geboren in Zijtaart, maar woont alweer zo'n 30 jaar met plezier in Vorstenbosch. Samen met Inge heeft de Vorstenbosschenaar vijf zoons. Hij werkt als automatiseringsdeskundige op de werkvloer van MSD in Oss.

Typisch Vorstenbosch’



,,Hoe bijzonder een idee ook is, in Vorstenbosch zijn er altijd wel mensen voor te porren om mee te doen. Zoals de barbecueclub van een tiental mannen; waar bier en spareribs de hoofdrol spelen. Of de opzet van het twee keer per maand voor een habbekrats aanschuiven bij de maaltijden van het Eetcafé in De Stuik. Het draait hartstikke goed."

Compliment

,,Elke vereniging kent ze wel, die stille krachten die bergen werk verzetten en vele gaten dichtlopen. Mijn compliment voor iedereen die meehelpt om Vorstenbosch leefbaar te maken en te houden."

Club/vereniging

,,Jong Nederland! Daar zitten de jonge doeners en de creatievelingen. Het is een kweekvijver van organisatie- en bestuurstalent en daar heeft menige vereniging al van geprofiteerd. Ze hebben vele activiteiten, voor diverse leeftijden. Zelfs bij de pronkzittingen kom je ze tegen."

Ergernis

,,Sinds ongeveer een jaar is het inbraakcijfer sterk gestegen. In Vorstenbosch is een burgerwerkgroep in oprichting om een deel van de verantwoordelijkheid aangaande preventie op te pakken."

Quote Ouderen zouden goed geholpen zijn met een huisarts en tandarts dichterbij Als ik de baas was

,,Dan zou ik starten met de aanpak van de criminaliteit en het vandalisme.”



Mooiste plekje

,,Alle natuur rondom het dorp. Bijvoorbeeld aan de Akkerweg; voorbij de manege staat een picknickbank bij de vijver. Dat is een prachtplek. Heerlijk rustig, met soms op de achtergrond de geluiden van het voetbalveld. Met een lekker zonnetje op je kruin kun je er heerlijk wegdromen.”



Ik mis hier nog

,,We hebben best veel, maar de voorzieningen verdienen aandacht. Met name ouderen zouden goed geholpen zijn met een huisarts en tandarts dichterbij. En een goede busverbinding is echt noodzakelijk. In deze tijd mag dat geen issue meer zijn."

Buren en zo