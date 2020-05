Ook Progressief Landerd wil onderzoek luchtkwaliteit in relatie tot gezondheid

Voedselbos Nistelrode wil van akkerland buren een oerbos maken

6:06 NISTELRODE/UDEN - Aan de Brobbelbies in Nistelrode hebben Rick Claassen en Nienke Polders hun eigen Hof van Eden gemaakt in een oud stukje familiebos. Aan de overkant komt 6,5 hectare akkerland vrij en daarom zijn ze een inzamelingsactie gestart om samen met meerdere mensen die grond te kopen. Geen gras of mais meer maar een oerbos zoals de Maashorst ooit was.