Ook rechter overtuigd dat eigenaar manege wist waar hij mee bezig was: jaar cel voor drugsproductie

De politie kwam het lab, dat vakkundig verborgen was in een opslag voor strobalen, op het spoor nadat ze in West-Brabant en Zeeland onder de naam Proteus een onderzoek was gestart naar productlocaties van synthetische drugs. Bij de inval in de nacht van 28 op 29 mei 2020 was het lab in Vorstenbosch volop in bedrijf.