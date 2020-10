Ook streep door carnaval Kuussegatters in Veghel

VEGHEL - De kogel is door de kerk bij de Kuussegatters: in 2021 worden door de carnavalsvereniging géén openbare, publieke activiteiten georganiseerd in Veghel. Dat heeft het bestuur van de vereniging besloten.

Geen sleuteloverdracht, geen grote optocht, geen kinderoptocht, geen carnavalsmis, geen KuusseMontag en geen boerenbruiloft. Het bestuur van c.v. de Kuussegatters vindt het in deze tijd, waarin de ontwikkeling van het coronavirus onduidelijk is, onverantwoord en geen goed signaal om carnavalsactiviteiten te organiseren. ,,Een moeilijk, maar onvermijdelijk besluit”, stelt voorzitter Han Versantvoort in een persbericht. ,,We willen op deze manier ook duidelijkheid geven aan alle betrokkenen. Veel commissies van de vereniging waren toch min of meer opgestart en wagenbouwers stonden op het punt om aan de slag te gaan of waren al begonnen.”

Gezondheid belangrijker

Begin september gingen de Kuussegatters er nog voorzichtig vanuit misschien in een afgeslankte vorm carnaval te kunnen vieren. En werd er nagedacht over haalbare alternatieven in coronatijd. De prins zou zijn termijn gewoon met een jaar verlengen. Maar Inmiddels is volgens de vereniging duidelijk dat de gezondheid van carnavalsvierders dan niet gegarandeerd kan worden. Net als de Knoerissen in Uden eerder, is besloten van alle openbare activiteiten af te zien.

Een streep zetten door het hele carnaval is naar mening van de Kuussegatters niet mogelijk. ,,We blijven wel kijken naar mogelijkheden om aandacht te besteden aan carnaval, mits de omstandigheden, geldende regels en veiligheid dat toelaten. Dat zal dan echter sowieso niet publiekelijk zijn.” Hoe dan wel, is nog niet bekend.

Jong Kuussegat

Ook het jeugdcarnaval, wat aanvankelijk wel door zou gaan, is geschrapt. Want bij deze activiteiten zijn ook vrijwilligers en ouders betrokken zijn.