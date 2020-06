Ook twijfel over tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in pand De Leygraaf

Zes van de zeven partijen in de Bernhezer raad willen géén permanente huisvesting toestaan van arbeidsmigranten in het grote horecapand aan de Meerstraat te Heeswijk-Dinther. Alleen D66 wil die weg wel openhouden, zo bleek deze week in de gemeenteraadsvergadering. Bijna alle partijen verfoeiden in het debat de manier waarop het college van burgemeester en wethouders in deze kwestie met pandeigenaar Henry van Boxmeer omgegaan is.