Ook Veghel wil Struikelstenen voor de 15 gedeporteerde Joden

Volgens Frits Sanders van de Werkgroep Struikelstenen zijn er in waarschijnlijk vijftien Joden in Veghel geweest die gedeporteerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Struikelstenen zijn gedenksteentjes die in het trottoir gelegd worden voor de woning waar deze mensen destijds woonden. Hun naam, geboortedatum, deportatiedatum en datum en plaats van overlijden staat erop vermeld, zodat ze niet vergeten worden. Inmiddels liggen er 72.000 Struikelstenen ofwel Stolpersteine, verspreid over 620 steden in 24 Europese landen. Het is een idee van de Duitse beeldhouwer Gunter Demnig die zijn project in 1996 startte in Berlijn-Kreuzberg en die alle steentjes maakt en doe zelf steeds de eerste steen in een reek wil leggen. ,,Daardoor kan het lang duren voor de steentjes geplaatst kunnen worden”, zegt Frits Sanders, ,,er is nogal wat vraag naar.”