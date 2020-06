Ook Veghels wedstrijdbad krijgt een hellingbaan

VEGHEL/SINT-OEDENRODE - De twee nieuwe zwembaden die gebouwd gaan worden in Veghel en Sint-Oedenrode krijgen allebei een hellingbaan in het wedstrijdbad. De gemeenteraad tast er extra voor in de buidel.

De raad vond het aanvankelijk niet mis, zo'n 21 miljoen euro uittrekken voor de bouw van twee identieke zwembaden als vervanging van zwembaden De Beemd in Veghel en De Neul in Sint-Oedenrode. Toch is zij bereid om nog eens twee ton uit te trekken voor twee hellingbanen in de wedstrijdbaden van beide zwemlocaties. Zo'n hellingbaan zorgt ervoor dat met name ouderen en gehandicapten gemakkelijker in en uit het water kunnen. De wat kleinere doelgroepenbaden kregen er sowieso ieder al één in de plannen, maar de grote zesbaans wedstrijdbaden niet. Wie slecht ter been is zou dan met een tillift het water in en uit moeten en dat vinden veel gebruikers niet prettig.

Zo'n hellingbaan heeft dus echt een meerwaarde, vonden alle partijen uit de gemeenteraad. Zij steunden donderdagavond het amendement van CDA, HIER, Hart en de PvdA om naast het krediet van ruim 21 miljoen euro ook 184.000 euro uit te trekken, 92.000 euro per stuk, voor twee van deze hellingen. ,,Iedereen moet kunnen meedoen", stelde Maarten van Bakel (CDA). Wethouder Coby van der Pas was blij met de ontwikkeling, die pas net voor de raadsvergadering bekend werd. ,,We hebben uitvoerig contact gehad met de zwembond KNZB om te kijken of deze hellingsbanen passen bij een wedstrijdbad. En daar is de bond mee akkoord. Het is niet bezwaarlijk voor wedstrijden. Voor de exacte technische vereisten gaan we nog in gesprek.”

‘Geld voor zwembad, niet voor parkeren’