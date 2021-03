Ook Wopke Hoekstra wil 'doorbutsen’ na bezoek aan Noordkade Veghel

Onderweg vertelden ze hoe hoog de nood voor veel ondernemers is en hoe ze het evenementencomplex zo willen inrichten dat bezoekers ontvangen wél veilig kan. Bijvoorbeeld dat er al op veel plekken gewerkt is aan indelingen, routing en oplossingen om groepen mensen te ontvangen zonder dat ze voor elkaar een gevaar vormen. Maar of de Noordkade een van de testlocaties mag worden om versoepeling van maatregelen te testen, dat liet Hoekstra in het midden. ,,Het is niet eerlijk om nu bedrijven aan te wijzen waar ik tijdens mijn werkbezoeken ben. We moeten overál kijken naar wat wel kan.”