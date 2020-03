Ook Zijtaart is stroperige voortgang woningbouw helemaal beu

Bij de dorpspomp Die stippen op de stammen beloven niet veel goeds voor de bomen in ‘t Hurkske

3 maart ERP - Oranje stippen op de stam beloven niet veel goeds voor vele tientallen bomen in 't Hurkske. Een dezer dagen gaan ze tegen de vlakte en worden ze in mootjes gehakt. In het natuurgebied tussen Erp en Gemert wordt, op last van de gemeente Meierijstad, een deel van de bomen omgezaagd.