Oonivoo ‘superblij’ met behouden Michelinster, want de impact is groot

9:01 UDEN - Udenaar Dan Hoevenaars (63) is gestopt als huisarts. De zoon van de oude dokter Hoevenaars blijft nog wel actief als boegbeeld van de samenwerkende huisartsen in deze regio. Want er zijn genoeg zorgen over de zorg. ,,We kunnen steeds meer maar het wordt ook steeds complexer.”