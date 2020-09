Oorlog komt tot leven tijdens volwassen speurtocht in Eerdse bossen

Bloedband Zus ontzettend trots op Freek de Jonge: ‘Mijn moeder zei altijd dat hij dominee had moeten worden’

1 september UDEN - Ze heet Martha Nijen Twilhaar, ze is 71 jaar en ze woont sinds 1982 in Uden. En als je goed kijkt zie je dat ze trekken heeft van cabaretier Freek de Jonge. Niet zo vreemd, want dat is haar oudere broer.