Oost-Europa en Noord-Afrika zijn belangrijke afzetmarkten voor IT-recycling Uden: ‘We willen omgekeerde pizzaboer zijn’

ZOMERSERIE LEVE HET AFVAL Zelfs van stukjes kabel valt nog iets te maken, bedrijf in Hees­wijk-Din­ther bewijst het

21 juli HEESWIJK-DINTHER - Een leven lang in de plastics. Jeroen Peters uit Heeswijk-Dinther weet er écht van alles van, vooral hoe je ze kunt hergebruiken. Op bedrijventerrein Retsel in Heeswijk-Dinther heeft hij in zijn bedrijf JPI Polymers zelfs een eigen laboratorium waar hij de lastigste kunststoffen bewerkt voor nieuwe toepassingen. ,,Vooral in de avonduurtjes", zo verklapt hij, ,,want ik woon ernaast en dan kan ik een beetje hobbyen.”