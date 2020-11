Oostendorp Autogroep maakt met overname de driehoek sluitend

Ieder zichzelf respecterend bedrijf maakt strategische jaarplannen. Veel daarvan verdwijnen, nimmer gerealiseerd of uitgevoerd, achteloos onder in een la. Maar niet bij Oostendorp Autogroep, het familiebedrijf in Uden. Niet zonder trots, haalt algemeen-directeur Bas Oostendorp (41) het plan voor 2015-2020 van Oostendorp Autogroep meermaals voor de dag om er op te wijzen dat het vrijwel geheel uitgevoerd is. ,,Vijf jaar geleden schetsten we ons groeistrategie en nu kunnen we tevreden vaststellen dat die grotendeels geslaagd en afgerond is”, stelt Oostendorp, behorend tot de derde generatie die aan de top staat van het familiebedrijf.