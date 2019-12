Oostenrijks dorp én bruin zeemanscafé in Uden

En dat terwij hij helemaal uit het Friesse dorpje Metslawier komt, een rit van ruim twee uur. ,,Dat heb ik er wel voor over, want dit is voor mij veel meer dan een gewoon accordeonfestival. Het is een treffen met vrienden, een gezellig samenkomen en luisteren naar elkaars mooie muziek", zegt Brink enthousiast. ,,Het is een echt feestje. Dan weer swingmuziek, dan weer meezingers, in Uden is het altijd gezellig.”



In totaal deden er dertien deelnemers mee, van wie sommigen zelfs uit België. Ze speelden op verschillende accordeons. Voor zowel beginners, ervaren muzikanten, solisten als duo's, was er plaats op het open podium. Elk een kwartier kregen ze de mogfelijkheid om hun kunsten te vertonen, onder begeleiding van een vaste drummer.