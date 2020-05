Op acht stukjes natuur in Maashorst is bod gedaan

Maison van den Boer wankelt door coronacri­sis, Veghels familiebe­drijf doet beroep op crediteu­ren via brief

11 mei VEGHEL - Het Veghelse cateringconcern Maison van den Boer verkeert in financieel zwaar weer. Dat blijkt uit een brief - die het Brabants Dagblad onder ogen kreeg - van de directie aan haar grootste crediteuren. Daarin staat het verzoek om 80 procent van het openstaande bedrag kwijt te schelden. De maatregel is volgens directeur Willem de Boer noodzakelijk om een faillissement te voorkomen.