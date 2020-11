Op de cadans van namen gaan 145 kaarsjes aan in de Udense Petruskerk

Het koper is gepoetst, er staan prachtige bloemstukken en het koor zingt uit volle borst. Het ruikt er brandende kaarsen en wierook. Niets wijst erop dat deze viering in de Udense Petruskerk anders is dan anders. Tot je de lege banken ziet. Pastoor John van de Laar kijkt vanachter zijn katheder een praktisch lege kerk in. De 30 mensen die bij deze viering van Allerzielen mogen zijn, zijn vooral koorleden, misdienaars, vrijwilligers en een enkele genodigde. Van de Laar richt zijn woord vandaag daarom tot de camera van Landerd TV in het gangpad, die de bijzondere kerkdienst live bij de mensen thuis brengt. ,,Beste mensen, hier en thuis...”