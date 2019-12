Op de drempel van nieuwe ‘roaring twenties’

Dat gaat bijna ongemerkt en geleidelijk, veranderingen hebben tijd nodig. Dat ontdek je pas als je aan het eind van het jaar een heel eind achterom kijkt.



Rij op de drempel van 2020 maar eens mee door de regio.



Wat is ie heerlijk, die nieuwe brede N279 langs het kanaal met dat compleet gerestaureerde Kasteel Heeswijk fraai in het zicht. Iets verderop bots je op het knalgele Jumbo-imperium van de familie Van Eerd. In 2008 nog een ‘klein’ supermarktje met een marktaandeel van vijf procent, nu is dat ruim twintig procent en voelt Appie de hete adem in zijn nek



Natuurlijk stoppen we even bij de Noordkade, ouwe industriële meuk die gestaag uitgroeide tot het culturele en culinaire pareltje van Veghel. Of moeten we zeggen Meierijstad, de gemeente die in 2017 ontstond toen de jarenlange vrijerij met Uden definitief strandde? Nee, dan doe toch maar Veghel want Meierijstad is een naam die nog altijd niet went voor de mooie verzameling dorpjes die het is.