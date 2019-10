Op deze Ipad van bieb Veghel kunnen kinderen ‘veilig’ spelen. Zonder Youtube, mét taalspelletjes

De Ipads zitten vol met spelletjes en apps voor alle leeftijden, gericht op taalvaardigheid. Geen reclames, geen Youtube. ,,Als kinderen hierop spelen, komen ze geen dingen tegen die ze beter niet kunnen zien. Het is helemaal veilig, speciaal voor dit doel gemaakt, en dus ook fijn voor de ouders", zegt Farida Topan. Zij en haar collega Dianne van Erp van Welzijn de Meierij mochten deze dinsdagochtend in de bibliotheek in Veghel de eerste Ipads uitdelen. De uitgenodigde kinderen waren de grote afwezigen bij dit officiële moment. ,,Ze zijn vast druk met school en peuterspeelzaal”, verexcuseert Farida zich voor hen. Een vader was er wel. Meneer Erdogrul wil een Ipad lenen voor zijn twee zoontjes van 10 en 5 jaar. ,,Mijn oudste zit in groep 7. Hij deed eerst mee aan het project VoorleesExpress. Hij werd echt beter in taal. Maar toen dat project ophield ging het weer bergafwaarts. Vandaar dat ik nu graag de Ipad kom lenen", zegt hij.

Aanvulling op VoorleesExpress

Dat is precies waar het project, een samenwerking van Bibliotheek Meierijstad en Welzijn de Meierij, voor bedoeld is. ,,Het is een aanvulling op de VoorleesExpress", zegt Dianne van Erp. Daar hebben inmiddels tientallen gezinnen aan meegedaan. Per periode van 20 weken nemen zo'n 15 tot 20 gezinnen deel in Veghel, Schijndel of Sint-Oedenrode. Een keer in de week wordt thuis samen voorgelezen. Gezinnen worden vaak aangedragen via school of de peuterspeelzaal en zijn enthousiast, maar ze kunnen maar één keer meedoen aan de VoorleesExpress. Daarom is het project met de Ipads een welkome aanvulling.” De Ipads kunnen een bepaalde periode geleend worden en eens in de drie weken komt de groep gebruikers samen in de bibliotheek. De gemeente heeft het voor zo'n 30.000 euro gesubsidieerd.