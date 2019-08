Op één dag 300 mensen leren reanimeren tijdens grote reanimatiemarathon

Genoeg leraren om mee te beginnen, maar scholen in regio vrezen griepgolf

6:30 BOEKEL - De basisscholen in deze regio hebben (vrijwel) allemaal hun personeelsformatie voor dit schooljaar rond. Tot zover het goede nieuws. Toch is er geen reden voor onbezorgdheid volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) en vakbond CNV. De sombere perspectieven tonen ze aan in Boekel, waar drie directeuren de gevolgen van de eerste griepgolf vrezen. Er dreigen dan ook dit jaar weer klassen naar huis te moeten. In de toekomst lijken de problemen alleen maar groter te worden.