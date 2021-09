Op Hemelrijk kun je niet alleen zwemmen en in attracties: ook feesten, duiken én vogels spotten

‘Prachtig gezicht’: oeverzwalu­wen op Hemelrijk graven weer hun tunneltjes na jaren van afwezig­heid

27 mei VOLKEL - In de speciale wand op Hemelrijk in Volkel is het dit jaar zeldzaam druk met koppeltjes oeverzwaluwen. Maar liefst 60 paartjes nestelen er nu. Wat heeft de nieuwe aanpak van de Vogelwacht Uden daar aan bijgedragen?