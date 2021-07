Op maat geschreven voor De Kersouwe: De Fantastelingen

De 34-jarige Van Daalhoff (34) studeerde op het Fontys in Tilburg af als docerend theatermaker en speelde zelf met verschillende theatergezelschappen (of gezelschapjes, zoals ze het zelf noemt) geregeld in Natuurtheater de Kersouwe. Toen regisseur Kim van Kooij haar vroeg of ze speciaal voor de jeugdgroep een stuk wilde schrijven, hoefde ze geen seconde na te denken.

,,Die plek en omgeving is geweldig. Naar De Kersouwe gaan is sowieso een uitje, ook al ga je er alleen maar naartoe om over een nog te maken voorstelling te praten. We begonnen te brainstormen en daar kwam uit dat het stuk een link naar de actualiteit moest hebben, maar vooral over het gebruiken van je fantasie moest gaan. Ik begon te schrijven en heb het stuk op verschillende momenten door Kim laten lezen. Zo is De Fantastelingen geboren.”

Gek doen mag niet

De Fantastelingen gaat over Marietje, een doodnormaal meisje. Ondernemend, nieuwsgierig en een tikje ondeugend. Maar in het koninkrijk waar Marietje woont, doe je alles zoals het hoort. Gek doen mag niet, evenals het dragen van kleurrijke kleding. Raar doen is levensgevaarlijk. Marietjes nieuwsgierigheid brengt haar echter naar het waanwoud, waar de fantastelingen wonen. Een kleurrijk clubje dat het niet zo moet hebben van ‘hoe het hoort’.

Verrast door personages

Van Daalhoff: ,,Als ik een toneelstuk schrijf, weet ik vooraf niet waar het heen gaat. Tijdens het schrijven is het net alsof ik naar een film zit te kijken; ik word verrast door welke personages zich aandienen en hoe ze zich ontwikkelen. Bij het schrijven van dit stuk had ik het kleine theater van De Kersouwe in mijn achterhoofd, maar ik wilde het niet helemaal dichttimmeren: iemand anders gaat het regisseren en uit ervaring weet ik dat er tijdens repetities van alles kan gebeuren qua tekst en vondsten. Die ruimte wil ik ook bieden. Ik schrijf een tekst, maar hoe het er uiteindelijk uit komt te zien laat ik los.”

Hoewel Van Daalhoff momenteel erg druk is met een andere voorstelling, wil ze zeker gaan kijken naar het eindresultaat. ,,Het is altijd leuk om te zien hoe een regisseur en spelers met ‘mijn’ personages om zijn gegaan. Wat voor gezicht ze hebben gekregen.”

Coronapauze

De Fantastelingen stond in eerste instantie in juli 2020 op het programma, maar corona zorgde ervoor dat het repetitieproces stil kwam te liggen. De groep kon de laatste tijd toch coronaproof repeteren in de Heeswijkse bossen, zodat de première nu een jaar later, op 14 juli, eindelijk door kan gaan.

Anders dan andere jaren speelt de jeugdtheatergroep de voorstelling alléén in de Kersouwe, normaal trekt het gezelschap nog langs andere theaters in Brabant. Door de coronamaatregelen zijn er momenteel 300 kaarten per voorstelling te koop, die uitsluitend via de website zijn te bestellen.