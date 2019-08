Op zoek naar 40 mille voor carillon in Erp:’Met elke euro zijn we blij’

Pand Pabo in Veghel weer in gebruik; eerste schooldag voor kinderen van de Uilenbrink

19 augustus VEGHEL - Er klinkt weer gelach en gegil in de gangen van het voormalige Pabo-gebouw in Veghel, in de schoolbankjes zitten weer leerlingen, de kasten zijn gevuld en voor de klas vertellen juffen en meesters over het komende schooljaar. Er zit deze eerste schooldag weer leven in het karakteristieke schoolgebouw aan de Deken van Mierstraat in Veghel. Al is het maar voor tijdelijk.