Op zoek naar waterleven in Udense poel: 'Wist niet dat er zoveel dieren zaten!’

Uden: tekort van 1,5 miljoen maar geen paniek

13 juni UDEN - Uden zit voor 2021 op een structureel tekort van 1,5 miljoen euro op de begroting. Maar er is geen reden tot paniek, aldus het college van burgemeester en wethouders. Het financieel beleid tot dusver is ‘solide geweest’ dus heeft het college er ondanks corona en extra geld dat de crisis gaat kosten, alle vertrouwen in dat medio september het gat gedicht is, zelfs ‘zonder wezenlijke bezuinigingen’ door te voeren. Maar hoe wordt verder niet duidelijk gemaakt.