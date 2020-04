Op1 en Kruispunt brengen zondag tv-specials vanuit regio Uden

Het is bijzonder dat Op1 het land in trekt. Gewoonlijk zijn de opnames in Amsterdam. Hiervan wordt afgeweken om echt in het coronagebied te zijn. Betrokken bewoners kunnen dan ook makkelijker deelnemen aan de talkshow, aldus Op1.

Te gast zijn in elk geval burgemeester Henk Hellegers en Geert van den Enden, de directeur van ziekenhuis Bernhoven . Op1 is zondagavond kort na 22 uur te zien op NPO1.

Ook Kruispunt vanuit regio

Dit programma ‘Afscheid in Coronatijd’ is zondagavond vanaf 22.35 uur te zien via NPO2. Kruispunt heeft onder andere gesproken met de zoon van de aan corona overleden kastelein Simon van Steenbergen (74) uit Heeswijk-Dinther. In Vorstenbosch sprak Kruispunt met de zus van de overleden Sam Ramadanovic (43), die in enkele dagen tijd ook haar moeder en een oom aan corona verloor.