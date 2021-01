Opbrengst grote online carnavalsshow gaat naar uitjes voor zorgmedewerkers

De online stream is op carnavalszondag, 14 februari. Binnen een week hebben nu zo'n 20.000 mensen aangegeven dat ze interesse hebben in deze show, zo laat Dirk Delisse van uitjesbazen weten. Delisse: ,,In twee dagen tijd hebben we nu een paar honderd tickets verkocht, dus het gaat snel. We hebben besloten dat we de gehele opbrengst terug laten gaan naar de mensen die zich op dit moment inzetten tegen corona, kortom de mensen uit de zorg. Wij gaan uitjes voor ze organiseren, online of offline wanneer dat weer kan. Zorgorganisaties kunnen zich bij ons aanmelden voor de gratis uitjes voor hun medewerkers.”

De opzet is slim bedacht. Het bedrijf biedt duizenden carnavalliefhebbers zo in deze coronatijd tóch nog een beetje carnavalgevoel én er komt geld in het laatje om uitjes voor zorgpersoneel te organiseren. En dat ook nog eens in een periode, waarin er traditioneel wat minder bedrijfsuitjes worden georganiseerd, de core-business van Uitjesbazen. Delisse: ,,Dat we dit evenement nu organiseren, kan omdat deze eerste maanden van het jaar altijd wat rustiger zijn. We hebben nu dus de ruimte om dit te doen. We hebben het afgelopen maanden heel erg druk gehad met alternatieve online uitjes voor bedrijven. We hebben het eerlijk gezegd nog nooit zo druk gehad. wat dat betreft hebben we de omslag naar online uitjes goed weten te maken.”

In de show zitten onder meer optredens van FeestDJ Ruud, Party Friex en Lamme Frans. Ook zijn de tonpraters Andy Marcelissen, Berry Knapen en Dirk Kouwenberg te gast en is er een bingo. De Bucket Boys presenteren het geheel. Items tijdens de show, die om 11.11 uur begint, zijn De Tindershow, de Ik Hou van Carnavalquiz, de Straatprijs met Matton Starreveld, een Bingoshow en ‘Dit was niet het nieuws’. Delisse: ,,We richten het zo in dat carnavalsverenigingen binnen de grote quiz hun eigen quiz kunnen houden. Deelnemers kunnen aangeven welke quiz ze vervolgens willen doen.”

De show is te vinden op www.degrotecarnavalsshow.nl. En met gevoel voor humor stelt Dirk Delisse dat kruipend naar huis gaan nog nooit zo makkelijk was.