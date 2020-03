Opeens hebben wij naast ons werk ook nakijkwerk

ZEELAND - Zelf thuis werken én je kinderen in de gaten houden of ze wel goed thuis leren. BD-verslaggeefster Edith Verwegen ervoer gisteren voor het eerst hoe het is om deze twee ballen tegelijkertijd in de lucht te houden.

Met een stapel boeken, schriften en een chromebook kwamen we dinsdagochtend terug van school. Mijn dochter Minke (8) en zoon Jonas (6) kunnen een dag later aan de slag met thuis leren. De juffen van de Vlasgaard in Zeeland hebben goed hun best gedaan. Voor beide kinderen is er een weekplanning met van dag tot dag wat ze moeten doen, maar ook op de planning: tijd voor pauze.

Samen aan de keukentafel

Volledig scherm De planning van groep 3a voor Jonas voor komende dagen. © Edith Verwegen/BD Ruud gaat woensdagochtend op zolder werken. Ik zit met Minke en Jonas aan de keukentafel, mijn laptop aan om zelf ook te werken voor de krant. Jonas zit in groep 3. Hij moet vandaag werken aan taal en lezen. Jonas weet precies wat hij moet doen als we de goede les op internet eenmaal gevonden hebben en dan kan ik ook beginnen met mijn werk. Met zijn oortjes in luistert Jonas naar de instructie en gaat aan de slag in zijn werkboekje.

Stevige dagplanning

Minke zit in groep 5. Haar dagplanning ziet er stevig uit. Rekenen, taal, spelling, lezen, een computertaak en een bladzijde uit het werkboekje tafels. IJverig gaat ze aan de slag, Minke weet zelf precies aan de hand van de planning van juf Suzanne wat ze moet doen en heeft onze hulp niet nodig. Na een uurtje werken is er even tijd voor pauze. Lekker even buiten om te voetballen en natuurlijk wat drinken. Intussen liggen er al twee boekjes klaar voor papa en mama vanavond, nakijkwerk.

Volledig scherm De planning voor groep 5a van Minke. © Edith Verwegen/BD

Toch de juf gezien

Het is iets over elf als de telefoon gaat, juf Willemien belt voor Jonas. Ze vraagt hem hoe het gaat en of hij genoeg werkjes heeft. Samen (met mezelf op de achtergrond) bespreken ze dat Jonas wat extra werkjes mag gaan doen. Ondertussen probeert de juf een videoverbinding te maken met Jonas en voordat we het weten zien Jonas en juf Willemien elkaar op het computerscherm. ,,Leuk”, vindt Jonas en hij zwaait, zo heeft hij de juf toch even gezien.

Geluid zacht, want mama is nog niet klaar

Minke heeft rond de middag haar meeste taken al af. De tafels nog en dan nog lezen op een lekker plekje. ,,Misschien wel buiten op de schommel”, zegt ze. Minke wordt maandag gebeld door juf Suzanne, intussen mailt ze wel met haar juf. ,,Ik kom morgen in de krant”, zegt ze trots. We nemen even samen pauze, tijd voor wat eten, drinken en even rustig op de bank. Als het 14.00 uur is mogen de kinderen stoppen, Minke gaat nog even door, Jonas kijkt tv, met het geluid zacht, dat wel, want mama is nog niet klaar.