‘Operatie steenmeel’ duurde langer maar kost Maashorst zelf nog altijd niks

Modezaak Witteveen failliet in honderdste jaar

10:53 EINDHOVEN/UDEN/ TILBURG - Modezaak Witteveen in Eindhoven met onder meer filialen in Uden, Tiburg en Oisterwijk, is failliet verklaard. Net als twee jaar geleden hoopt het bedrijf met 150 medewerkers op een doorstart.