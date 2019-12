Opgepakte verdachte van steekpartij Uden is jongste zoon (17), situatie 55-jarige moeder is stabiel

‘Ik snijd je keel door’: agent voor eigen huis geschopt en bedreigd, Veghelaar (39) veroor­deeld

14:08 VEGHEL - Een 39-jarige Veghelaar die in oktober vorig jaar een agent trapte en bedreigde, heeft woensdag te horen gekregen dat hij drie maanden de cel in moet. Hij zocht de diender thuis op en sloeg toe in diens vrije tijd. ‘Je bent een kut wout', beet hij hem toe. Ook werd de agent met de dood bedreigd.