Opgestapte Pijnappels: ‘Actie voeren zit in de genen van Progressief Landerd, zijn elkaar zo kwijtgeraakt’

Huizenver­ko­pers maken meer winst en schakelen liever verhuisbe­drijf in, jubilerend Harrie van Erp merkt dat goed

3 maart OSS - Ruim negenhonderd verhuizingen per jaar. Het Osse verhuisbedrijf Harrie van Erp Top Movers zorgt ervoor. De enige regionale verhuizer bestaat 50 jaar, heeft een nieuwe mede-eigenaar, groeit en trekt volgend jaar in de nieuwbouw. ,,Als klanten vragen naar Harrie, spelen we dat gewoon mee.”