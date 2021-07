Opheffen buslijn 155 valt slecht bij gemeenten Boekel, Meierijstad en Gemert-Bakel: protest naar provincie

Peperdure sportauto’s StreetGasm zorgen voor toeloop op Veghelse Markt

23 juli VEGHEL - De Markt in Veghel was vrijdagavond omgetoverd tot een parkeerplaats van luxe sportwagens. StreetGasm hield een ledenbijeenkomst bij restaurant Santorini. Om een toeloop van liefhebbers van snelle auto’s te voorkomen was het event lang stilgehouden. Toch was er nog veel bekijks.