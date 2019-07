Opnieuw 40 graden in Nederland: Volkel tikt 40,1 graden aan

Zomerserie 25 in Bernheze ‘De stad trekt mij nu meer, maar misschien keer ik wel ooit terug’

11:56 LOOSBROEK - Gertjan Gijsbers groeide in alle rust en met heel veel ruimte op de boerderij van zijn ouders in Loosbroek. Een fijne tijd was het, maar de 25-jarige Gijsbers vond het ook wel heerlijk om op kamers te gaan in Tilburg. Hij woont er nog steeds, maar misschien keert hij ooit wel terug in een dorp.