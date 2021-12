Opnieuw gaan bomen in 't Hurkse in Erp tegen de vlakte; informatiebordjes moeten onrust voorkomen

Slachtof­fers autobrand Veghel: ‘Hij had nét een grote beurt gehad’

VEGHEL - Ze balen verschrikkelijk, het stel dat hun zwarte Skoda in vlammen op zag gaan donderdagochtend in de Willem Barentszstraat in Veghel. ,,Hij had vorige week een grote beurt gehad.” Het busje dat er pal naast stond, werd in brand gestoken, hun auto was nevenschade.

23 december