Opnieuw verwijten over gang van zaken rondom nieuwe basisschool in Eerdse kerk

‘Het definitieve ontwerp wijkt af van het plan waar de gemeenteraad toestemming voor gaf', schrijft Hart op haar website . Volgens Hart gaf de raad zijn zegen aan het ontwerp waarbij de nieuwbouw in een schuine hoek aan de kerk wordt gebouwd. In het definitieve ontwerp staat de nieuwbouw haaks op de kerk.

Het huidige ontwerp is in lijn met de door de raad bepaalde uitgangs­pun­ten

Drie jaar gedoe

Al drie jaar lang is er gesteggel over de toekomstplannen van de kerk en de basisschool in Eerde. Die laatste zit momenteel in een zwaar verouderd gebouw. In het nieuwe plan wordt de basisschool aan en in de kerk gehuisvest. De kapel blijft beschikbaar voor gelovigen. Stichting Vrienden van de Eerdse kerk krijgt vanuit allerlei hoeken het verwijt de verbouwing te vertragen. Hart geeft nu juist aan begrip te hebben voor de club.