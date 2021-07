Opnieuw vragen over bouwplan van Braks in Venhorst: wordt een deel doorverkocht aan belegger?

Varkens­boer mag 26 huizen bouwen in Venhorst, jongeren dreigen buiten de boot te vallen: 'Teleurstel­lend’

31 maart BOEKEL - Worden jongeren uit Venhorst straks indirect de dupe van de stankproblemen in buurtschap De Elzen in Boekel? Varkensboer Ronnie Braks mag ter compensatie van het saneren van zijn stallen straks 26 huizen bouwen in Venhorst. Voor de jongeren van Venhorst blijven er volgens GVB maar vijf vrije kavels over. Dat baart de coalitiepartij zorgen.